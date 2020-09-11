BURSA TIR, refüjdeki tellere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi - Son Dakika

BURSA TIR, refüjdeki tellere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi

TIR, refüjdeki tellere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdiBURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan demir profil yüklü TIR, refüjdeki tellere çarparak 100 metre boyunca ilerledi, daha sonra da iki aydınlatma direğini devirdi.

TIR, refüjdeki tellere çarpıp, aydınlatma direklerini devirdi BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan demir profil yüklü TIR, refüjdeki tellere çarparak 100 metre boyunca ilerledi, daha sonra da iki aydınlatma direğini devirdi. Kazada, sürücü Volkan Destegül (31) yaralandı. Kaza, saat 03.30 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir yönüne giden Volkan Destegül yönetimindeki 16 MEV 39 plakalı demir profil yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen TIR, refüjdeki tellere çarparak 100 metre boyunca ilerledi, iki aydınlatma direğini devirdi. Kazada, sürücü Destegül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Volkan Destegül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yolda önlem alırken, hurdaya dönen TIR, çekiciyle kaldırıldı.

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