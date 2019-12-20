TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

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TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2)
6 saat önce
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu D-100 Karayolu'nun kapanmasına neden olan TIR, yoldan çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yol saat 18.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:19 Kaynak: DHA
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu D-100 Karayolu'nun kapanmasına neden olan TIR, yoldan çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yol saat 18.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.
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