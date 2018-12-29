Tır Reklam Panosuna Çarptı: 1 Ağır Yaralı
33 dakika önce
Ankara'da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarpan TIR, hurda yığınına döndü.
Ankara
'da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarpan TIR, hurda yığınına döndü. Kazada, sürücü Sefa G. (40) ağır yaralandı. Çankaya
ilçesi Alacaatlı Caddesi üzerinde merkez istikametine seyir halinde olan Sefa G. (40) idaresindeki 06 SAZ 65 plakalı TIR, gece yarısı soğuk hava nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktaki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR hurda yığınına dönerken, sürücü Sefa G. şoför kabininde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Sefa G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Atatürk
Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak verdi. Hastaneye kaldırılan Sefa G.?nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:57 Kaynak: DHA
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