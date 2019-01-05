Tır Şarampole Uçtu: 1 Ağır Yaralı

Tır şarampole uçtu: 1 ağır yaralıİZMİR - Selçuk Çamlık yokuşunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden ve şarampole uçan tır şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tır şarampole uçtu: 1 ağır yaralı



İZMİR - Selçuk Çamlık yokuşunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden ve şarampole uçan tır şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza Aydın İzmir otoyolu Selçuk Çamlık yokuşunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Aydın yönünden Selçuk yönüne gitmekte olan Mahmut Fakir'in kullandığı lojistik malzeme yüklü 54 AAK 008 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan tır Şoförü Hasan Fakir'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Selçuk Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi tamamlandıktan sonra İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Mahmut Fakir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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