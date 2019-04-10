Son Dakika Haberleri: Tır Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Tır Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

1 saat önce

Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralıİZMİR - İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde demir yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İZMİR - İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde demir yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa istikametinden Aliağa Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan Cihan P. (23), idaresindeki ön plakası 20 VB 151, arka dorse plakası 20 VB 246 olan yaklaşık 20 ton demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Cihan P. yaralandı. Kendi imkanlarıyla tırın içerisinden çıkan sürücü 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
İzmir, Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa, 3. Sayfa
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