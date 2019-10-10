Son Dakika Haberleri: Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

22 dakika önce

Van-Başkale karayolu üzerinde şarampole yuvarlanan tırda sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Van- Başkale karayolu üzerinde şarampole yuvarlanan tırda sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza Van-Başkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Başkale ilçesinden Van istikametine gelen plakası öğrenilemeyen tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye


Grup Amirliği ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansla hastaneye sevk etti. - VAN

İtfaiye, Başkale, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
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