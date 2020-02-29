TIR şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü - Son Dakika

TIR şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, sebze yüklü TIR şarampole yuvarlandı.

TIR şarampole yuvarlandı, baba yaralandı, oğlu öldü, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, sebze yüklü TIR şarampole yuvarlandı. Kazada, Uğur Karatepe (26) yaşamını yitirirken, baba Ömer Karatepe (48) yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Emirdağ- Bolvadin yolunun Başkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Ömer Karatepe'nin kullandığı 26 BP 100 plakalı sebze yüklü TIR, sürücünün direksyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. TIR'ın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Ömer Karatepe yaralanırken, beraberinde bulunan oğlu Uğur Karatepe yaşamını yitirdi.İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan baba Karatepe, ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ömer Karatepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Karatepe, Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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