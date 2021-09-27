Üye Girişi
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş - Son Dakika

TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş

27.09.2021 11:05
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş, System.String[]

ADANA merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip piyasaya süren ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ADANA merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip piyasaya süren ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, polis takibine yakalanmamak için TIR'ları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelediği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke ortaya çıkarıldı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında şebeke liderleri M.Y., S.K., H.G.'nin de bulunduğu biri kadın 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

141,5 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDUOperasyonda, 164 şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, basıma hazır 15 şasi numarası, TIR'lardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet bulundu. Şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen 141 milyon 586 bin TL değerinde 65 araç, 28 ev ve arsaya da el konuldu.TIR VE HASAR KAYITLARINI ŞİFRELEMİŞLERŞebeke üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, polisin takibine yakalanmamak için TIR'ları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelediği ortaya çıktı. Ayrıca şebeke liderlerinden M.G.'nin, telefonla aradığı şüphelilerden M.Y.'ye, "Adana polisi bize de çöktü. Sadece senin TIR'ları değil, bizden geçen tüm araçları alıyorlar. Bir daha beni ararken WhatsApp'tan ara, normalden arama" dediği öğrenildi. M.Y.'nin, "Şu anda sen normalden aradın" demesi üzerine M.G., "Çabuk telefonu kapat. Konuşma daha fazla" deyip telefonu kapattığı bildirildi.KAÇIRMAYA ÇALIŞTIĞI TIR'INI İHBAR ETTİÖte yandan operasyonun düzenlendiği gün şebeke üyelerinin kendi aralarında haberleşip, TIR'ları kaçırmaya çalıştıkları da tespit edildi. Operasyondan yaklaşık bir hafta sonra Karaman'da bulunamayan TIR'la ilgili isimsiz bir ihbarın gelmesi üzerine polisin harekete geçtiği, bildirilen otoparkta hurda bir TIR'la karşılaşıldığı öğrenildi. Polisin çalışmasında aracın M.Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu, ihbardan 3 saat önce TIR'ın değiştirilmiş halinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı saptandı.TIR'LARI SUÇ KAYDI BULUNMAYAN KİŞİLERE SATTIRMIŞLAR

Ayrıca şebekenin piyasaya sürdüğü değiştirilmiş TIR'ların, komisyon karşılığı suç kaydı bulunmayan kişilerin üzerine yapıldığı, alım-satım işlemlerinin bu kişiler tarafından gerçekleştirildiği de belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve son bir yıl içinde 140'a yakın TIR alım-satım işlemi yaptığı belirlenen A.G.'nin (21) ifadesinde, "Ben TIR'ları hiç görmezdim. Araç başına 2 ile 5 bin TL komisyon alıyordum" dediği öğrenildi.


TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş
TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş

Türk Lirası, Tragger, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor 10:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı
Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek 10:36 Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 09:59 Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü 09:42 Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler 09:11 Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş 23:11 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş

Son Dakika Haberleri
11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortay çıktı
11:14 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:55 Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
10:03 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
10:00 Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortay çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortay çıktı         
11:17
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesme yasağı getirdi         
11:03
Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı Ciciş Esra Ersoy, sosyal medyadan 183 bin liralık kombinini paylaştı         
10:56
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti         
10:25
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 11:20:51. #1.11#
SON DAKİKA: TIR şebekesi üyeleri, araçları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelemiş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement