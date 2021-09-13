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TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış - Son Dakika

TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış

13.09.2021 11:18
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış, System.String[]

ADANA merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip piyasaya süren ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ADANA merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip piyasaya süren ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonun, Adana'da ele geçen 4 TIR'da yapılan inceleme sonucu, araçların Türkiye'de satışının olmadığının anlaşılması üzerine başladığı öğrenildi. Yabancı uyruklu 5 kişinin yurt dışından ülkeye soktuğu TIR'ların şebekeye ait donanımlı atölyelerde şasi numaralarının değiştirilip, piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke ortaya çıkarıldı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında şebeke liderleri M.Y., S.K., H.G.'nin de bulunduğu biri kadın 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

141,5 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDUOperasyonda, 164 şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, basıma hazır 15 şasi numarası, TIR'lardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet bulundu. Şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen 141 milyon 586 bin TL değerinde 65 araç, 28 ev ve arsaya da el konuldu.OPERASYON ELE GEÇEN 4 TIR'LA BAŞLADIOperasyonun ardından şebekenin çalışma yöntemine ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Adana polisinin, 2020'nin Ekim ayında ele geçirilen 4 TIR'da yaptığı incelemelerde, normalde bir ayda tamir edilecek kazalı araçların 3 günün ardından trafiğe çıktığı belirlendi. Kentteki bir TIR servisiyle görüşen polis, araçların Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna'da üretildiğini ve Türkiye'de satışının olmadığını saptadı.YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ÇALINTI TIRLARIN ŞASİ NUMARASI DEĞİŞTİRİLMİŞBu tespitler üzerine araştırmasını genişleten ekipler, bu işi yapanların organize bir suç şebekesi olduğunu, yabancı uyruklu 5 kişinin, yurt dışından kiraladığı araçları sınır kapılarından ülkeye soktuğunu ve sonrasında da geri döndüğünü belirledi. Kimliği tespit edilen ve yakalama çalışmaları süren şüphelilerin, TIR başına 2 bin dolar komisyon aldıkları öne sürüldü.

Öte yandan şebeke liderlerinin kaza yapan TIR'ları takip ettiği, kazanın ardından araç sahibine ulaşarak, "Sigorta şirketiyle uğraşma. Onların vereceği parayı biz verelim, TIR'ı bize sat" dediği ileri sürüldü. Sahiplerinden alınan kazalı TIR'ların Adana, Konya ve Batman'daki büyük ve donanımlı atölyelere götürüldüğü, lazer yazıcıdan dönüştürülmüş şasi yazım makinesi yardımıyla yurt dışından getirilen araçların yerine trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Bu işlemi şebeke üyesi ve alanında uzman 2 yazılımcının yaptığı öğrenildi. Ayrıca şebekenin pres makinesi olan hurda şirketleriyle anlaştığı, orijinal şasilerin bu atölyelerde yok edildiği belirtildi.


TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış

Tragger, Türkiye, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış - Son Dakika
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