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Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü - Son Dakika

Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü

27.09.2021 09:52
Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü, System.String[]

Son dakika haberi: Tır şebekesinin şifresini polis çözdü Çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebekenin polise yakalanmamak tıra "teker" hasar kaydına "çerez" dediği ortaya çıktı Çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebekenin polise...

Tır şebekesinin şifresini polis çözdü

Çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebekenin polise yakalanmamak tıra "teker" hasar kaydına "çerez" dediği ortaya çıktı

ADANA - Çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebekenin polise yakalanmamak için şifre kullanıp tıra "teker" hasar kaydına "çerez" dediği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği, çalıntı ve icralık tırların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke olduğunu tespit etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında şebeke liderleri M.Y., S.K., H.G.'nin de bulunduğu biri kadın 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 164 şasi numarası değiştirilmiş tır ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, basıma hazır 15 şasi numarası, tırlardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet bulundu. Şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen 141 milyon 586 bin TL değerinde 65 araç, 28 ev ve arsaya da el konuldu.

Şebeke üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, polisin takibine yakalanmamak için tırları 'teker', hasar kaydını 'çerez' olarak şifrelediği ortaya çıktı. Ayrıca şebeke liderlerinden M.G.'nin, telefonla aradığı şüphelilerden M.Y.'ye, "Adana polisi bize de çöktü. Sadece senin tırları değil, bizden geçen tüm araçları alıyorlar. Bir daha beni ararken Whatsapp'tan ara, normalden arama" dediği öğrenildi. M.Y.'nin, "Şu anda sen normalden aradın" demesi üzerine M.G., "Çabuk telefonu kapat. Konuşma daha fazla" deyip telefonu kapattığı bildirildi.

Öte yandan, operasyonun düzenlendiği gün şebeke üyelerinin kendi aralarında haberleşip, tırları kaçırmaya çalıştıkları da tespit edildi. Operasyondan yaklaşık bir hafta sonra Karaman ilinde bulunamayan tırlarla ilgili isimsiz bir ihbarın gelmesi üzerine polisin harekete geçtiği, bildirilen otoparkta hurda bir tırla karşılaşıldığı öğrenildi. Polisin yaptığı çalışmada aracın M.Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu, ihbardan 3 saat önce tırın change edilmiş halinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı saptandı.

Ayrıca şebekenin piyasaya sürdüğü change tırların, komisyon karşılığı suç kaydı bulunmayan kişilerin üzerine yapıldığı, alım-satım işlemlerinin bu kişiler tarafından gerçekleştirildiği de belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve son bir yıl içerisinde 140'a yakın tır alım-satım işlemi yaptığı belirlenen A.G.'nin ifadesinde, "Ben tırları hiç görmezdim. Araç başına 2 ila 5 bin TL komisyon alıyordum" dediği öğrenildi.

Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü
Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü
Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü
Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü
Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü

Osmaniye, Tragger, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Tır şebekesinin şifresini polis çözdü - Son Dakika


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