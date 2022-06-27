Kaza, gece Yenice- Zonguldak yolu Örenköy yakınlarda meydana geldi. Kenan Yazıcı'nın kullandığı 06 BYA 259 plakalı TIR, yaka seli nedeniyle kapanan dar yolda çamura saplanan, Muhammet Korkut yönetimindeki 67 ED 060 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TIR, selde çamura saplanan otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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