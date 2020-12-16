TIR, servis araçlarına ve durağa çarptı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, durakta bekleyen servis minibüslerine ve durağa çarptıktan sonra refüje çıktı. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 kara yolu Dilovası Cumhuriyet Mahallesi OSB 1. Kısım yol ayrımında meydana geldi. Hamza Çelik idaresindeki 41 ABC 560 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durakta bekleyen 41 P 1307 ve 41 P 0453 plakalı servis minibüslerine ve durağa çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Hamza Çelik, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.