Tır Sıkıştırınca Bariyerlere Giren Araca Otomobil Çarptı: 6 Yaralı
45 dakika önce
Kırıkkale'de tırın sıkıştırdığı otomobil beton bariyerlere çarptı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:14 Kaynak: İHA
'de tırın sıkıştırdığı otomobil beton bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka otomobilin de kazaya karışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale- Ankara
Karayolu üniversite ile organize sanayi arasında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir tırın sıkıştırdığı Erdem Ü. idaresindeki 06 EB 7201 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Arkadan gelen Onur Ö.'nün kullandığı 52 FT 005 plakalı otomobil de Erdem Ü.'nün aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri kazada yaralanan sürücü Erdem Ü. ile Eser M. ve Umut M.'yi Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Diğer sürücü Onur Ö. ile yolculardan Poyraz Ö. (3) ve annesi Semra Ö. Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafiğin akışı tekrardan sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Eriğin Kilosu 500 TL'den 100 TL'ye Düştü! Tanesi 1 TL'ye Denk Geliyor
24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün'
Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı
İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde