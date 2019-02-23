Son Dakika Haberleri: Tır Sinyalizasyon Direğine Çarptı, Dorsedeki Tonlarca Balık Yola Saçıldı

Tır Sinyalizasyon Direğine Çarptı, Dorsedeki Tonlarca Balık Yola Saçıldı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, sinyalizasyon direğine çarpan TIR'ın dorsesinin kapağının açılmasıyla birlikte tonlarca balık yola saçıldı.

Tır Sinyalizasyon Direğine Çarptı, Dorsedeki Tonlarca Balık Yola Saçıldı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, sinyalizasyon direğine çarpan TIR'ın dorsesinin kapağının açılmasıyla birlikte tonlarca balık yola saçıldı. Milas yönüne bir süre trafiğe kapanan yol, balıkların toplanmasıyla tekrar açıldı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Söke- Milas karayolu Didim yol ayrımında meydana geldi. Didim Akyeniköy'den Muğla'nın Milas ilçesi yönüne giden 48 ABA 301 plakalı balık yüklü TIR, virajda, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR dorsesinin yan kapağı açıldı ve tonlarca balık yola döküldü. Balıkla kaplanan yol, Milas yönüne trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola dökülen balıklar ise çevredekilerin de yardımıyla toplanarak, çağrılan kamyonete yüklendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla yoldaki trafik normal seyrine döndü. Balıkların Didim'den Milas'taki bir işletmeye götürüldüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

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