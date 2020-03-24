Son Dakika › Ekonomi › “TIR şoförleri 14 gün karantinada kalmasın, tedarik zinciri kopmasın” - Son Dakika Ekonomi
“TIR şoförleri 14 gün karantinada kalmasın, tedarik zinciri kopmasın”
38 dakika önce
Yurt dışından Türkiye'ye girişlerde başlatılan 14 günlük izolasyon süreci taşımacılık sektörüne zor zamanlar yaşatıyor.
Yurt dışından Türkiye'ye girişlerde başlatılan 14 günlük izolasyon süreci taşımacılık sektörüne zor zamanlar yaşatıyor...
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:04
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın