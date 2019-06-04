Son Dakika Haberleri: Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
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Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi

1 saat önce

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi, System.String[]
Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tır şoförleri Ramazan Bayramı'nın 1. gününü kuyrukta geçirmek zorunda kaldı.

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda işlemlerinin yapılmasını bekleyen yüzlerce araç kuyruğu Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzadı. Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kuyrukta geçiren tır şoförleri günlerdir işlemlerin son bulmasını beklediklerini dile getirerek, uzayan gümrük işlemlerinin kendilerini ve firmaları da sıkıntıya soktuklarını söyledi.

Yollarda uzun kuyruklar oluşturan tır sürücüleri, günlerdir beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk makamlarının devreye girmesini istedi. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Sarp Sınır Kapısı, Artvin, Güncel
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