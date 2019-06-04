Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
1 saat önce
Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Artvin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
'in Sarp Sınır Kapısı
'nda uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tır şoförleri Ramazan Bayramı
'nın 1. gününü kuyrukta geçirmek zorunda kaldı.
Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda işlemlerinin yapılmasını bekleyen yüzlerce araç kuyruğu Kemalpaşa
, Hopa
ve Arhavi
ilçelerine kadar uzadı. Gürcistan
gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kuyrukta geçiren tır şoförleri günlerdir işlemlerin son bulmasını beklediklerini dile getirerek, uzayan gümrük işlemlerinin kendilerini ve firmaları da sıkıntıya soktuklarını söyledi.
Yollarda uzun kuyruklar oluşturan tır sürücüleri, günlerdir beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk makamlarının devreye girmesini istedi. - ARTVİN
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