Tır Şoförleri Oy Kullanmaya Gidince, Sınır Kapısında Kuyruk Oluştu
46 dakika önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri Irak'a gitmeden önce oylarını kullanmak için sandık başına gidince Habur Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri Irak
'a gitmeden önce oylarını kullanmak için sandık başına gidince Habur Sınır Kapısı
'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri, sıra beklerken, Irak'a gitmeden önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanmak için ilçede sandık başına gitti. Bu nedenle Habur Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluştu.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:41 Kaynak: DHA
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