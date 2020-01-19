Tır şoförleri yakıt depoları donan araçlarını ateş yakarak çalıştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tır şoförleri yakıt depoları donan araçlarını ateş yakarak çalıştırıyor - Son Dakika

Tır şoförleri yakıt depoları donan araçlarını ateş yakarak çalıştırıyor

6 saat önce

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle park halindeki tırların yakıt depoları dondu.

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle park halindeki tırların yakıt depoları dondu.

Sıfırın altına düşen sıcaklıklar sebebiyle dere ve çeşmelerin donduğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla sarıyor.

Çevre yolundaki istasyonlarda park halindeki tırlarının yakıt depoları donan şoförler ise araçlarını çalıştırabilmek için çeşitli yollara başvuruyor. Bazı sürücüler, odun parçalarını tutuşturarak yaktıkları ateşle yakıt depolarını saran buzu çözmeye çalışıyor.

Tır şoförlerinden Erol Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte havaların çok soğuduğunu ve bu durumdan en fazla uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin etkilendiğini söyledi.

Fatih Karadağ ise soğuklardan etkilendiklerini belirterek, "Havalar çok soğuk, çektiğimiz sıkıntı ortada. Araçlardaki yakıt donuyor. Mecburen ateş yakıyoruz." ifadesini kullandı.

Tır şoförleri yakıt depoları donan araçlarını ateş yakarak çalıştırıyor

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:55 Kaynak: AA
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