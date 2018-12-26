Son Dakika Haberleri: Tır Şoförü Aracında Ölü Bulundu

Tır Şoförü Aracında Ölü Bulundu

44 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir tır şoförü aracında ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir tır şoförü aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı semtindeki bir garajda kullandığı 61 K 10148 plakalı tırı park eden Şehmus Omay'dan (50) haber alamayan yakınları, aracın yanına gitti.

Omay'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şehmus Omay'ın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mardin'de yaşayan Omay'ın, dün İzmir'e yük getirdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:11 Kaynak: AA

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