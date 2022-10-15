Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi

İSTANBUL - Bahçelievler'de park halindeki tırını hareket ettiren şoför, geri geri geldiği sırada arkasında bulunan hafif ticari araca çarparak sürükledi. Bir süre sonra aracı sürüklediğini fark eden şoför, şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler Yenibosna Mevkiinde bir tır şoförü aracını park yerinden çıkarmak için geri geri hareket etti. Hafif ticari aracı fark etmeyen tır şoförü, aracı sürüklemeye başladı. Otomobili biraz sürükledikten sonra durumu fark eden tır şoförü, şaşkınlığını gizleyemedi. Tır sürücüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.