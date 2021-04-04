Tır süren şoför direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı oyun oynadı - Son Dakika

Tır süren şoför direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı oyun oynadı

Tır süren şoför direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı oyun oynadı Arnavutköy'de tır şoförünün tehlikeli anları kameraya yansıdı Arnavutköy'de tır şoförlüğü yapan H.Ş., hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı.

Tır süren şoför direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı oyun oynadı Arnavutköy'de tır şoförünün tehlikeli anları kameraya yansıdı İSTANBUL - Arnavutköy'de tır şoförlüğü yapan H.Ş., hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı. Yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy'de tır şoförlüğü yapan H.Ş. tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müziğe eşlik ederek oyun oynadı. Sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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