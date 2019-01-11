Son Dakika Haberleri: Tır Şoförü Mazot Çalarken Yakalandı

Tır Şoförü Mazot Çalarken Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyondan mazot çaldığı sırada yakalanan tır şoförü gözaltına alındı.

Tır Şoförü Mazot Çalarken Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyondan mazot çaldığı sırada yakalanan tır şoförü gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e giden M.O isimli tır şoför, tırını Ayvacık ilçesi girişinde boş bir alana park etti.

Daha sonra Ayvacık Fatih Mahallesinde bulunan sanayiden Volkan Soner'e ait 17 PH 919 plakalı kamyondan elinde bidon ve hortumla mazot çekmeye başladı.

Bu sırada devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin olayı fark etmesi üzerine M.O, yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: AA

İzmir, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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