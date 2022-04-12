TIR ŞOFÖRÜ NİHAL YOLLARDA - Son Dakika
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TIR ŞOFÖRÜ NİHAL YOLLARDA

12.04.2022 09:59

TRABZON'da ikiz çocuk annesi Nihal Durmuş (28), çalıştığı taşımacılık firmasında TIR şoförlüğü yapıyor.

TRABZON'da ikiz çocuk annesi Nihal Durmuş (28), çalıştığı taşımacılık firmasında TIR şoförlüğü yapıyor. Kereste yüklü TIR'la uzun yol yapan Durmuş, nakliye işi olmadığı dönemlerde ise öğrenci servis taşımacılığı ile inşaatlarda usta eşine de yardım ediyor. Durmuş, "Kadınlar için hiçbir şey zor değil. Hiçbir meslekte kadınlar geri planda kalmamalı. Kadınların başaramayacağı hiçbir iş yok, yeter ki istesinler? dedi.

Maçka ilçesinde oturan Nihal Durmuş, 8 yıl önce aldığı eğitimlerle kamyon sürmeye başladı. Aynı zamanda okullara da servis sürücülüğü yapan Durmuş, iş olmadığı zamanlarda da inşaatlarda usta olarak çalışıyor. Organizasyon şirketinde de organizatör olarak görev yapan Durmuş, 1 yıl önce ağır vasıta ehliyet alarak hayalini kurduğu TIR'da da şoförlük yapıyor. TIR'a yük yükleyip yollara koyulan 1,5 yaşında ikiz çocuk annesi Durmuş, özgüvenin yanı sıra, çalışkanklığı ve çalışma azmiyle de çevresinden övgü topluyor.

'AKLIMDA HEP TIR SÜRMEK VARDI'

Kendini sürekli geliştirdiğini ve asla hayallerinden vazgeçmediğini anlatan Durmuş, 'TIR sürmek benim çocukluk hayalimdi. O yaşlarda bir kız çocuk için komik gelebilir ama uzun yollara gitmek ve tır sürmek istiyordum. Önce 19 yaşında ehliyet aldım. Daha sonra kamyon sürmek istedim. Onun da eğitimlerini aldım. ve kamyon sürmeye başladım. Kamyonla yük taşıdım. Birkaç yıl okullara servis şoförlüğü yaptım. Ama aynı zamanda iş olmadığı zamanlarda inşaatta çalıştım. Şimdi boş olduğum zaman inşaatlarda ustalık yapıyorum. Ama aklımda hep tır sürmek vardı. Hayalimi gerçekleştirmek istiyordum. Bir yıl önce TIR sürücüsü olmak için eğitimlerimi tamamladım ve TIR sürmeye başladım. Şimdi uzun yollara çıkıyorum' dedi.

'ÇOĞU İNSAN HAYRET EDİYOR'

Görenlerin şaşırdığını belirten Durmuş, 'Genellikle kereste taşıyoruz. Keresteleri TIR'a yüklüyoruz. Sonra yola çıkıyoruz. Yolda beni görenler oluyor. Benimle fotoğraf çekiliyorlar. Tebrik ediyorlar. Çoğu insan hayret ediyor. Evliyim ikiz bebeklerim var. Hamileyken bile son zamana kadar çalıştım. Hem annelik yapıyorum hem evimin hanımlığını hem de hayallerimi gerçekleştiriyorum. Şimdi çocuklarımla beraber yollara çıkabilmenin hayalini kuruyorum. Kadınlar için hiçbir şey zor değil. Hiçbir meslekte kadınlar geri planda kalmamalı. Kadınların başaramayacağı hiçbir iş yok. Yeter ki istesinler' diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE HER DAİM DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Durmuş'un inşaat ustası eşi Hasan Ali Durmuş da, 'Kamyon da sürüyordu. Daha sonra TIR sürüp, uzun yola çıkmak istedi. Her zaman yanında oldum. Yine yanındayım. Hayallerini gerçekleştirmesi için elimden gelen desteği her zaman veririm. İnşaatlarda çoğu zaman beraber çalışıyoruz. Bu çok hoşuma gidiyor. Evde çocukları da bakıp yemek yapıyor. Birbirimize her daim destek olmaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu. (DHA)

TIR ŞOFÖRÜ NİHAL YOLLARDA
TIR ŞOFÖRÜ NİHAL YOLLARDA
TIR ŞOFÖRÜ NİHAL YOLLARDA

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Kaynak: DHA

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