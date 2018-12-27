Son Dakika Haberleri: Tır Şoförü Otoparkta Ölü Bulundu

Tır Şoförü Otoparkta Ölü Bulundu

48 dakika önce

İzmir Bornova ilçesinde tır otoparkında tır şoförü olduğu öğrenilen Şehmus Omay (50) ölü halde bulundu.

Tır Şoförü Otoparkta Ölü Bulundu, System.String[]
İzmir Bornova ilçesinde tır otoparkında tır şoförü olduğu öğrenilen Şehmus Omay (50) ölü halde bulundu.

Olay bugün akşam saatlerinde Bornova Pınarbaşı semtinde bulunan tır otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün Mardin'den tırıyla yük getirmek amacıyla İzmir'e gelen Şehmus Omay (50), dinlenmek için aracını Tır otoparkına park etti. Şehmus Omay'ın yakınları kendisinden haber alamayınca olay yerine gelen yakınların aracını içinde hareketsiz şekilde duran Şehmus Omay'ı gördü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şehmus Omay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmus Omay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından Omay'ın cenazesi memleketi Mardin'e gönderileceği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: İHA

Bornova, İzmir, 3. Sayfa
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