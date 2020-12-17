Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalkınca gözaltına alındı - Son Dakika

Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalkınca gözaltına alındı

17.12.2020 08:53
Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalkınca gözaltına alındı, System.String[]

Bursa-Ankara yolunda denetim yapan bölge trafik ekipleri, kendilerine rüşvet vermeye kalan sürücü hakkında işlem yaptılar.

Bursa-Ankara yolunda denetim yapan bölge trafik ekipleri, kendilerine rüşvet vermeye kalan sürücü hakkında işlem yaptılar. Sürücünün kış lastiği takmadığı için polislere para vermeye kalktığı öğrenildi. Hakkında işlem yapılan Tır sürücü olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Bursa-Ankara yolunda denetim yapan ekipler 33 plakalı bir Tırı durdurdu. Ekipler sürücü İ.Y'den evraklarını istedi. İddiaya göre sürücü polislere evrak yerine cebinden 100 TL para çıkarıp uzattı. Polisler şahıstan tekrar evrakları istedi, ancak sürücü bir kez daha cebinden çıkardığı 100 TL parayı uzattı. O anlarla ilgili ekipler tutanak tuttu. Sürücünün takoğraf sorunu olduğu ve kış lastiği takmadığından dolayı polisler rüşvet vermeye çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri şahıs hakkında işlem yaparken, olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Sürücü polislere rüşvet vermekten dolayı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Rüşvet, Ankara, Bursa, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalkınca gözaltına alındı - Son Dakika


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