TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü

6 saat önce

ANKARA'da TIR şoförü Ali K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sevgilisi Füsun Akırmak'ı, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

ANKARA'da TIR şoförü Ali K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sevgilisi Füsun Akırmak'ı, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün sabaha karşı Ali K.'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Fırat Caddesi üzerindeki evinde meydana geldi. Ali K., 5 yıldır birlikte olduğu sevgili Füsun Akırmak ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Ali K., alkolün de etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla Füsun Akırmak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı. Ali K, daha sonra polise haber verdi. Gelen polis ekibi Ali K.'yi gözaltına alırken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Füsun Akırmak'ın öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Akırmak'ın cesedi, Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Daha sonra da Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Plevne Mahallesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:01 Kaynak: DHA
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