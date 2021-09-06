TIR şoförü silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

KAYSERİ'de işe giderken evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan TIR şoförü İsmail Özbey (45), ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Toprak Sitesi'nin önünde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan TIR şoförü İsmail Özbey, otomobille gelen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Özbey, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İsmail Özbey'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.