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Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış - Son Dakika

Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış

27.10.2021 15:41

Konya'da tır şoförü, arabasının çizildiği ve bir şey yapmadığı gerekçesiyle apartman görevlisi Adem Topbaş'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Topbaş'ın kanlar içerisinde markete sığındığı anlar kameralara yansıdı.

Konya'da meydana gelen feci olayda Adem Topbaş isimli apartman görevlisi, kendi baktığı apartmanda oturan tır şoförü Ahmet Ü. tarafından bıçakla öldürüldü. Ahmet Ü. arabasının çizildiğini ve apartman görevlisinin bir şey yapmadığını iddia etti. Talihsiz apartman görevlisinin kanlar içerisinde kaçtığı anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

SAĞ ARKA KAPISI ÇİZİLDİ İDDİASI

Dün saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak'ta Ahmet Ü., oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti. Öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin? Benim arabamı sürekli kontrol et. Kimin çizdiğini bul. Biz sana para veriyoruz. Niye arabamızı korumuyorsun? Gel şu güvenlik kameralarına bakalım. Kimin çizdiğini bulalım" dedi. Topbaş da "Bu benim görevim değil. Ben sadece apartmanlardan sorumluyum" diye cevap verdi.

Boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, kanlar içerisinde bakkala sığınmış

KANLAR İÇERİSİNDE BAKKALA SIĞINDI

Tartışmanın ardından evine giren Ahmet Ü., balkondan Topbaş'a, küfretti. Küfürleri duyan Topbaş da eşi Muhbet Topbaş'a, "Ben gidip şu kameraya bakayım. Olay çıkartacak" diyerek evden çıktı. Bu sırada, 4 yaşında bir kızı olan ve 20 gün önce de ikinci çocuklarını dünyaya getiren Muhbet Topbaş, "Gitme. Sana bir şey yapmasından korkuyorum" dedi.Evden çıkan Topbaş, kameraya bakmak için Ahmet Ü.'yü çağırdı. Apartmanın bodrum katındaki güvenlik kamerası kayıtlarına bakmaya inen Topbaş ve Ahmet Ü. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ahmet Ü., sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp saldırdı. Göğsünden 2 ve bacağından da 1 bıçak darbesi alan Topbaş kanlar içinde apartmandan çıkıp site içindeki bakkala kaçıp sığındı.

Boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, kanlar içerisinde bakkala sığınmış

İŞ YERİ SAHİBİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Peşinden gelen Ahmet Ü. burada da Topbaş'a saldırmak istedi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Ahmet Ü.'nün yere yığılan Topbaş'ın boğazını kesmek isterken iş yeri sahibinin engellediği görüldü. İhbar üzerine çağrılan ambulansa Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Ahmet Ü. de kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet Ü. ilk ifadesinde, "Ben 'gel şu kameraya bakalım' diye rica ettim. Bodrum kata geldi. Küfretti. Elinde bıçak vardı. Müdahale edince bıçak yere düştü. Yere düşen bıçağı alıp savurdum" dedi. Ahmet Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, kanlar içerisinde bakkala sığınmış
Boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, kanlar içerisinde bakkala sığınmış
Boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, kanlar içerisinde bakkala sığınmış
Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış

Bodrum, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış - Son Dakika


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