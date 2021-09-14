Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti - Son Dakika

Kırıkkale'de 43 ile giriş noktası olarak bilinen kavşakta sürücülerin hayatını tehlikeye atan tır şoförü tepki çekti. Doğru yönde ilerlerken bir anda ters yöne giden ve yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönde giden sürücüye, bin 339 lira para cezası uygulandı. Trafikteki korku dolu anlar da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

DİĞER KAVŞAĞA KADAR GİTTİ

Kırıkkale'de İrfan Y. idaresindeki 27 V 0495 plakalı tır, Kırıkkale- Ankara kara yoluna ters yönden girdi. Çevreyolundan itibaren Yahşihan Yeni Sanayi Kavşağına kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca ters yönde ilerleyen tır, trafikte korku dolu anlar yaşattı.

KAMERAYA DA YANSIDI

Ters yöne girerek trafikte tehlike oluşturan tırın yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çevreyolundan gelen tır, U dönüşü yapmak yerine hiç tereddüt etmeden ters yöne girdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca tüm kuralları hiçe sayarak ilerleyen tır, yoğun trafik akışına rağmen Yeni Sanayi Kavşağına ilerledi. O sırada bazı araç sürücüleri tıra çarpmamak için yolun emniyet şeridine geçmek zorunda kaldı. Tır, kırmızı ışıktaki araçların geçişini bekledikten sonra Ankara yönüne doğru hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren tırın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) üzerinden tırın plakası tespit edildi. Polis, Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesine göre tır sürücüsüne 'ters yönde araç kullanmaktan' bin 339 lira para cezası kesildi. Ayrıca hakkında adli işlem başlatılan sürücü, 15 gün içerisinde ödeme yaparsa yüzde 25, yani 334 lira 75 kuruş indirimden faydalanabilecek.