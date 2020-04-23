Tır şoförü uyudu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tır şoförü uyudu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tır şoförü uyudu: 1 ölü, 1 yaralı

15 dakika önce

Tekirdağ'da tır ile kamyonetin karıştığı feci kazada direksiyon başında uyuduğu iddia edilen tır sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförü uyudu: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'da tır ile kamyonetin karıştığı feci kazada direksiyon başında uyuduğu iddia edilen tır sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tekirdağ'ın şehir merkezi çevreyolu üzerinde bulunan Ağız ve Diş Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malkara ilçesi istikametinden İstanbul'a doğru giden İsmail Şen idaresindeki 59 ACA 895 plakalı tır, seyir halinde iken bariyerlere çarparak, yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçti. Tırın kaza geçirdiği esnada İstanbul istikametinden Malkara yönüne doğru giden Ü.B. idaresindeki 06 DG 698 plakalı kamyonette tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzrine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede kaza öncesi direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edilen 47 yaşındaki tır sürücüsü İsmail Şen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü Ü.B. ise yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza esnasında tırın içinde sıkışarak hayatını kaybeden İsmail Şen ise itfaiye ekiplerinin yaptığı 3 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:21 Kaynak: İHA

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