Tır şoförü yanlış yola girdi, dev makara köprüde takılı kaldı - Son Dakika

Bakırköy'de D100 Karayolu'nda saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul'dan Bursa'ya yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları götüren 16 JLU 13 plakalı tırın şoförü Süleyman Genç, yolu şaşırarak D100 Karayolu Ankara istikametine girdi.

SIKIŞAN MAKARA 1 BUÇUK SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILDI

D-100 Karayolu'nda bir süre ilerleyen tırdaki dev makaralardan biri, Ataköy Köprüsü'ne takılarak yola devrildi. Makaranın devrildiğini fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç geçişlerini tek yönden sağladı. Olay yerine gelen bir firmaya ait vinç, köprü altında sıkışan makarayı yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu çıkararak, tekrar tıra yükledi. Makaranın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

"ŞOFÖR ARKADAŞ YOLU ŞAŞIRMIŞ"

Makaranın sıkıştığı yerden çıkarılmasına katılan firma çalışanı Kenan Gündoğdu, olayla ilgili, "Şoför arkadaş yolu şaşırmış. D100 Karayolu'na girince köprü altına makara takılmış. Bizde geldik kurtarmak için. Düzeltip yola sokacağız onu, Allah izin verirse. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.