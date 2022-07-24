TIR şoföründen 150 bin euro gasp planını kardeşi yapmış - Son Dakika
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TIR şoföründen 150 bin euro gasp planını kardeşi yapmış

24.07.2022 13:41
TIR şoföründen 150 bin euro gasp planını kardeşi yapmış

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde arızalanan TIR'ını tamirciye götüren ve çantasında 150 bin euro bulunan Abdullah Kar'dan kendilerini polis olarak tanıtıp para isteyen, alamadıkları için silahla yaralayan 2 kişi ile şoförün kardeşi Kamil Kar yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde arızalanan TIR'ını tamirciye götüren ve çantasında 150 bin euro bulunan Abdullah Kar'dan kendilerini polis olarak tanıtıp para isteyen, alamadıkları için silahla yaralayan 2 kişi ile şoförün kardeşi Kamil Kar yakalandı. Olayı planladığı belirlenen kardeş ile 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen nisan ayında Çorlu Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yurt dışından gelen TIR sürücüsü Abdullah Kar, arıza yapan aracını sabah saatlerinde sanayi sitesindeki servisin önüne çekti. Aracının içinde servisin açılmasını bekleyen Abdullah Kar'ın yanına bir otomobille 2 kişi geldi. Kendilerine polis olarak tanıtan 2 kişi, Kar'dan para istedi. Üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine şüpheiller, tabanca ile Kar'a iki el ateş açtı. Boynundan ve kolundan yaralanan Kar,  aracını çalıştırıp bölgeden hızla uzaklaştı. 500 metre mesafedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınıp buradaki kişilere yaralandığını söyleyen Kar,  çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölge ve TIR'da geniş kapsamlı inceleme yaptı. TIR'da sürücü Abdullah Kar'ın çantasının içinde 150 bin euro bulundu.ŞOFÖRÜN KARDEŞİ PLANLAMIŞ Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için kapsamlı çalışma başlattı. Yaklaşık 600 güvenlik kamerasında bulunan 2 bin 850 saat görüntüyü inceleyen polis, bir yandan da TIR sürücüsünün yakın çevresini takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, olayı sürücü Abdullah Kar'ın kardeşi Kamil Kar'ın planladığını belirledi. Ağabeyi ile irtibat kuran Kamil Kar'ın yanında para bulunduğunu bilmesi üzerine takibe alarak, beraberindeki 2 kişi ile olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarla sürücünün kardeşi Kamil Kar ile birlikte Ömer Tilki, Muhammet Ece yakalanarak, gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kamil Kar, Ömer Tilki ve Muhammet Ece, 'Silahla yaralama ve yağma' suçlarından tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR şoföründen 150 bin euro gasp planını kardeşi yapmış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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