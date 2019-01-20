Tır Şoförünü Öldürüp Bakır Kabloları Çaldığı İddiasıyla 10 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Irak'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı tabanca ile öldürülüp araçtaki kabloların çalınması ile ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir
ilçesinde, Irak
'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya
'yı tabanca ile öldürülüp araçtaki kabloların çalınması ile ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin
yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul
'da bir firmada şoförlük yapan ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıkan Cihan Kızılkaya'nın park halindeki TIR'da hareketsiz durduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Kızılkaya'nın öldüğünü belirledi.
İlçe jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada TIR'da ki bakır kabloların çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde düzenlediği operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelileri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma
Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:14 Kaynak: DHA
3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Karnesi Ortaya Çıktı
Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
Mesut Akusta'nın Annesi Hayatını Kaybetti