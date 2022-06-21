Kaza sabah saatlerinde Aydın-İzmir otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M idaresindeki 45 VG 167 plakalı tır, 42 VK 502 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır şoförü M.M. araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tır şoförü M.M.'yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır şoförünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı - Son Dakika

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