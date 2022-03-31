Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

31.03.2022 11:36

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekirdağ- İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi Cem Çelebi İlkokulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Bekir Togaç (52) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen tırın şoförü Togaç, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafikte 3 saat aksama yaşandı.

(Hüseyin Tayyar-İHA)

Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada - Son Dakika


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