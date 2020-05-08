TIR şoförünün yatağının altından 155 kilo 'eroin' çıktı - Son Dakika

TIR şoförünün yatağının altından 155 kilo 'eroin' çıktı

KOCAELİ'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada sürücü yatağının altında 155 kilo eroin ele geçirildi.

KOCAELİ'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada sürücü yatağının altında 155 kilo eroin ele geçirildi. Polis, eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısını oluşturdu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir TIR'ı takibe aldı. TEM yolunda çok sayıda polis ekibince adım adım takibe alınan TIR, belirlenen noktada durduruldu. TEM yolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğü'nün bahçesine çekilen TIR'da narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeği, şoförün yatağının bulunduğu kısımda tepki verdi. Yatağın altında bulunan çuvallar çıkarılırken, içlerinden 300 paket halinde 155 kilo eroin çıktı. Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu arada, polis eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısı oluşturarak mesaj verdi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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