Tır sulama kanalına düştü - Son Dakika
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Tır sulama kanalına düştü

20.06.2022 14:05
Tır sulama kanalına düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır sulama kanalına düştü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır sulama kanalına düştü.

Kaza ilçeye bağlı, Alifakı Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. K.A. idaresindeki 33 AFP 400 çekici plakalı tır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak akar durumdaki sulama kanalına düştü. Tırın sürücüsü sudan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay yerine çağrılan çekiciyle tır sulama kanalından çıkarıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır sulama kanalına düştü - Son Dakika

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