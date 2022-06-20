Kaza ilçeye bağlı, Alifakı Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. K.A. idaresindeki 33 AFP 400 çekici plakalı tır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak akar durumdaki sulama kanalına düştü. Tırın sürücüsü sudan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır sulama kanalına düştü - Son Dakika

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