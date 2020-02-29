TIR sürücüleri Gürbulak'taki sahra hastanesinde gözetim altında tutuluyor - Son Dakika

'KORONAVİRÜS' nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran 'a açılan kapıların kapatılmasıyla sınırda kalan 300'e yakın Türk TIR şoförünün Türkiye 'ye alımına başlandı. Türkiye'ye giriş yapan şoförler Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde gözetim altına alınıyor.

Türkiye'den yükledikleri malları İran'a götüren Türk TIR şoförleri, koronavirüs engeline takıldı. İran'ın kara sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine, 300'e yakın Türk TIR'ı gümrükte kaldı. 23 Şubat günü Türkiye'nin de İran'a açılan sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı üzerine mağdur olan 300'e yakın Türk TIR şoförü yurda alınmaya başlandı. Sabah saatlerinde 6 aracın geçişi sağlanan Gürbulak Sınır Kapısında, şoförler kurulan sahra hastanesinde gözetim altında tutulduktan sonra Türkiye'ye giriş yapabilecek. Ayrıca yurda giriş yapan vatandaşların araçları da dezenfekte ediliyor. İran Bazergan'daki 300 aracın girişinin ardından, Türkmenistan sınırında bekletilen 1200 Türk TIR'ının alımlarına başlanacak.

Şoförlerden Emrah Süer, "Sınırların kapatılmasının ardından yoğunluk nedeniyle ilk olarak yaya geçişlerine izin verildi. Yaklaşık 8 gündür Türkiye- İran sınırı tampon bölgesinde beklemekteyiz. Biz bir taraftan hastalık kapma korkusu yaşarken, ailelerimiz de o tarafta başımıza bir şey gelecek korkusu ile yaşıyordu. Bugün alımların başlaması bizleri sevindirdi. Kendi ülkemizde olmanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Şu an herhangi bir rahatsızlığımız yok. Ancak yine de biz burada karantinada kalacağız" dedi.

- Ağrı