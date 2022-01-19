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Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor - Son Dakika

Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor

19.01.2022 16:56

Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor Tır, kamyon ve uzun araçlar Düzce'de durduruldu Saatlerdir yolda bekleyen sürücü: "Yemeğimiz bitti yaklaşık 10 saattir buradayız" Düzce'de etkili olan kar sebebi ile Ankara istikametinde hem TEM otoyolu hem de D-100 karayolu tır, kamyon ve uzun...

Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor

Tır, kamyon ve uzun araçlar Düzce'de durduruldu

Saatlerdir yolda bekleyen sürücü: "Yemeğimiz bitti yaklaşık 10 saattir buradayız"

DÜZCE - Düzce'de etkili olan kar sebebi ile Ankara istikametinde hem TEM otoyolu hem de D-100 karayolu tır, kamyon ve uzun araçlarına kapatıldı. Saatlerdir bekleyen sürücüler için yol açma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren aralıksız etkili olan kar yağışı sebebi ile yollar kapandı. Ekipler bölgelerde yoğun çalışmalarla yolu trafiği açık tutmak için çaba sarf ederken, Bolu Dağı'nda tırların makaslaması sonrasında yol trafiğe kapandı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yoldan tırlar kaldırılırken, tır, kamyon ve uzun araçların geçişine Kaynaşlı'dan itibaren izin verilmiyor. Trafik polisi ekipler bölgede uzun araçların geçişine izin vermezken kilometrelerce kuyruk oluştu. TEM otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan uzun araçlarda Kaynaşlı gişelerinden çıkartılarak Düzce'de park alanlarına gönderilirken, yoğun kar yağışı sebebi ile Ankara istikametine sadece binek araçlar gönderiliyor.

"Acemi arkadaşlarımızın etkisi var"

Saatlerdir yolda olan Düzce'de ise 6 saattir kar sebebi ile beklediğini belirten Şenol Cancan, " Hollanda'dan İstanbul'a geldim. Orada yeniden mal alıp yola çıktım. Malatya'ya giderken burada kara yakalandık. Dün gece 23.45'de Çayırova'dan yola çıktım. Anca buraya kadar gelebildik. 6 saattir Düzce'deyim. Burada 3 buçuk saat oldu bekliyorum. Kar yağışı devam ediyor, bu yol tıkanmalarına acemi arkadaşlarımızın etkisi var, yola hazırlıksız çıkmalarının da etkisi var. Büyük araçlara yol kapalı dediler. Herkes bir şey söylüyor ama net bir açıklama bize verilmedi" dedi.

"Kaldık burada perişan"

Kocaeli Gebze'den aldığı yük ile yola çıkan sürücü Emin Bolat ise, " Çorum'a gidiyorum. Dün akşam saat 17.00 gibi yola çıktım. Kar sebebi ile 6 saattir burada kaldık perişan" ifadelerini kullandı.

"Aç kaldık, yemek yok"

İstanbul'dan aldığı yük ile Diyarbakır'a giden Ali Bayram'da, saatlerdir yolda olduklarını belirterek, "Yollar gördüğünüz gibi perişan. Yemeğimiz bitti. Yaklaşık 10 saattir buradayız. Yazık günah değil mi bize? İnternetimiz bitti, yemeğimiz bitti" şeklinde konuştu.

Bölgede uzun araçların geçişine henüz izin verilmiyor.

Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor

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TEM Otoyolu, Ankara, Düzce, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor - Son Dakika


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