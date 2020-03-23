TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildi

6 saat önce

TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildiSAKARYA'nın Karasu ilçesindeki limana gemi ile getirilen 88 Türk TIR sürücüsü koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulmak üzere yurda yerleştirildi.

TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildi

SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki limana gemi ile getirilen 88 Türk TIR sürücüsü koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulmak üzere yurda yerleştirildi. Yurt dışında bulunan Türk TIR sürücüleri Odessa Limanı'ndan Ro-Ro gemisiyle alınarak Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana getirildi. Limana yanaşan gemiden inen TIR sürücüleri sağlık kontrolünden geçirildi. TIR sürücüleri daha sonra otobüslerle Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda girişleri sırasında ateşleri ölçülen ve bilgileri alınan 88 sürücü, kontrollerin ardından ayrı ayrı odalara yerleştirildi. 14 gün boyunca karantina altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının devamlı kontrol edileceği ve bir sorun olmaması durumunda 14 gün sonra evlerine gönderileceği öğrenildi.

TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildi

Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:54 Kaynak: DHA

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