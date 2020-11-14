Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor - Son Dakika

Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor

14.11.2020 08:19
Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor, System.String[]

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanan tır sürücüleri, tır kuyruklarına kalıcı çözüm getirilmesini istiyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanan tır sürücüleri, tır kuyruklarına kalıcı çözüm getirilmesini istiyor.

Artvin-Sarp Sınır Kapısında, geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen tırlar, Türkiye ve Gürcistan tarafında kuyruk oluşturdu. Gürcistan'da yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu uygulama nedeniyle Türkiye tarafında tır parkları da dolunca, sürücüler çareyi karayolunun tek şeridinin park olarak kullanmakta buldu. Duruma tepki gösteren tır sürücüleri, Türk yetkililerden yardım istedi. Tır sürücülerinin taleplerini doğrultusunda, Artvin Valiliği ve Kemalpaşa Kaymakamlığınca işlemlerin hızlandırılması, tır kuyruklarının önüne geçilmesi için bir dizi önlem aldı. Alınan önlemler sonuç vermesinin ardından tır sürücüleri rahat nefes aldı.

Günlerce kuyrukta bekleme sorunun ortadan kaldırılması ile rahat bir nefes alan sürücüler,' "İlerleyiş güzel ancak tır parkları biraz daha genişletilmesi durumunda bu sorunun tamamıyla ortadan kalkacağını düşünüyoruz" dediler. - ARTVİN

Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor
Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor
Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor
Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor
Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor
Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor
Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor

Sarp Sınır Kapısı, Kemalpaşa, Artvin, TIR, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı'ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor - Son Dakika Ekonomi


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