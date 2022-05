TIR sürücüleri, sevdikleriyle telefonda bayramlaştı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ihracat yükünün büyük bölümünü üstlenen TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'na yollarda girdi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen sürücüler 3 kilometrelik kuyrukta meslektaşlarıyla bayramlaşıp beraber kahvaltı ederken, ailelerini ise telefondan görüntülü arayarak özlem giderdi.

Türkiye'nin pandeminin ardından ihracat rakamları yükselmeye devam ederken, yükün büyük bölümünü taşıyan TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'na da yollarda girdi. Edirne'de bulunan Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yoğunluk oluşturan sürücüler, bayramı meslektaşlarıyla kutladı. Memleket ve aile hasretiyle yollara düşen sürücüler, Avrupa'da yüklerini bıraktıktan sonra evlerine dönecekleri günü ise iple çektiklerini belirtti.

KUYRUKTA BAYRAM KAHVALTISI YAPTILARHamzabeyli Sınır Kapısı'nda 3 kilometre kuyruk oluşturan TIR sürücüleri, her bayramı sevdiklerinden uzakta, buruk bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti. Sürücülerin bir kısmı meslektaşlarıyla kuyrukta beklerken geleneksel 'bayram kahvaltısı' yaptı, kimisi ise sevdikleriyle cep telefonu aracılığıyla görüntülü olarak özlem giderdi.'HİÇBİR BAYRAMI EVDE GEÇİREMEDİM' Romanya 'ya elektrik - elektronik parça götüren Nuri Güler , 16 yıllık şoförlük hayatında bayrama çok nadir evinde girebildiğini belirtti. Güler, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da sıradayız. Her sene böyle oluyor, denk geliyor. Sevdiklerimizle görüntülü konuşuyoruz. Yani her bayram buradayız, aslında kutsal bir görev yapıyoruz, biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Ailemizin yanında olamadığımız zaman bir telefon açıyoruz, o da yetiyor. Hiçbir bayramı evde geçiremedim, bütün bayramlarda yollardaydım. Eve gidince bir garip oluyorum artık, ben niye evdeyim, diye sormaya başlıyorum bazen. Bir torunum var, gidip onu göremedim bayramda. Emekliliğime 1,5 senem kaldı, umarım emekli olduktan sonra artık" diye konuştu.'YİNE EVDE DEĞİL KUYRUKTAYIZ' Almanya 'ya yük götüren Ramazan Arslan da, kuyrukta bayramı meslektaşlarıyla kutladıklarını söyledi. Arslan, "17 yıldır bu işi yapıyorum. İstanbul 'dan gelip Almanya'ya gidiyorum. Bayramı her sene olduğu gibi yine kuyrukta geçiriyoruz. Hiçbir bayramda evimizde olamadığımız gibi yine evde değil kuyruktayız. Şoför arkadaşlarla bayramlaşıyor, hüznümüzü böyle gideriyoruz. Hiç bayramı evde geçiremedim, hep kuyruktaydım" dedi.'İŞİMİZ BU ALIŞTIK ARTIK' İstanbul'dan Romanya'ya giden sürücü Hilmi Ceylan ise, "Genelde her bayram böyle geçiyor. Bir burukluk tabii ki var ama işimiz bu alıştık artık. Ailemle bayramlaştım, telefonla arayıp. Dün akşam sıraya geldim, bu akşam da kapıdan geçeceğim. 1 hafta 10 gün yollarda olacağız artık" ifadelerini kullandı.'AİLEMLE TELEFONDA BAYRAMLAŞTIM'

Ailesiyle telefonda bayramlaştığını kaydeden Halis Coşkun, "İstanbul'dan Almanya'ya yük götürüyorum. Nasip böyleymiş, bayrama yollarda girdik. Arkadaşlarla bayramlaştık. Geçen sene kurban bayramına evde girebildim, başka da genelde evde olamıyorum. Bugün de ailemle telefonda bayramlaştım" dedi.