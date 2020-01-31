Tır sürücüleri yasağı hiçe saydı E5'e girdi - Son Dakika
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Tır sürücüleri yasağı hiçe saydı E5'e girdi

6 saat önce

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2010 yılında alınan karara göre günün belirli saatlerinde ağır tonajlı araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

Tır sürücüleri yasağı hiçe saydı E5'e girdi, System.String[]

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2010 yılında alınan karara göre günün belirli saatlerinde ağır tonajlı araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı. Yasağı hiçe sayan 2 tane tır sürücüsü akşam saatlerinde E5 kara yoluna girdi.


Trafik sıkışıklığını önlemek adına 2010'da İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların sabah 06.00 ile 10.00 arası, akşamüstü ise 16.00 ile 22.00 saatleri arası trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı. Bazı tır sürücülerinin yasağı hiçe saydığı görüldü. Dün trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde 2 tane tır E5 kara yoluna girdi. Yoğun trafikte otomobillerin arasında ilerleyen tırlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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