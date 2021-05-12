TIR sürücülerinden İsrail protestosu - Son Dakika

İSRAİL'in Mescid-i Aksa
ve Doğu Kudüs
'te Filistinlilere yönelik saldırıları TIR sürücüleri tarafından, konvoy yapılarak protesto edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı konvoya çok sayıda TIR katıldı. TEM Otoyolu
, Edirne
istikametinde seyreden TIR'ların, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nü geçmelerine polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Kavacık ayrımından Ankara
istikametine yönlendirilen TIR'lar Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ayrımında toplanmalarının ardından dağıldı. Konvoy sebebiyle TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.
- İstanbul