İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları TIR sürücüleri tarafından, konvoy yapılarak protesto edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı konvoya çok sayıda TIR katıldı. TEM Otoyolu, Edirne istikametinde seyreden TIR'ların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçmelerine polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Kavacık ayrımından Ankara istikametine yönlendirilen TIR'lar Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında toplanmalarının ardından dağıldı. Konvoy sebebiyle TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TIR SÜRÜCÜLERİNDEN İSRAİL PROTESTOSU - Son Dakika