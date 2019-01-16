Son Dakika Haberleri: Tır Sürücülerini Soyan 2 Kişi Yakayı Ele Verdi

Tır Sürücülerini Soyan 2 Kişi Yakayı Ele Verdi

2 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır garajında dinlenen uzun yol sürücülerini soyan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Tır Sürücülerini Soyan 2 Kişi Yakayı Ele Verdi, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır garajında dinlenen uzun yol sürücülerini soyan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gebze Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki Nakliyeciler Garajı olarak bilinen tır garajında dinlenen sürücülerin araçlarında meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında araçlarda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şahsın kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin takibi sonucu kimliği belirlenen Hasan N. ve Şeref A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa
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