Tır sürücüsü aracında baygın halde bulundu - Son Dakika
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Tır sürücüsü aracında baygın halde bulundu

25.02.2022 17:36
Tır sürücüsü aracında baygın halde bulundu

Samsun'da bir tır sürücüsü, arkadaşları tarafından aracında baygın halde bulundu.

Samsun'da bir tır sürücüsü, arkadaşları tarafından aracında baygın halde bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır şoförleri arkadaşları Sami Okur'a (46) ulaşamayınca park halindeki tırın yanına gittiler. Camdan içeri bakan şoförler, Sami Okur'un şoför yatağı ile koridor arasında yerde hareketsiz halde yattığını görünce camı kırarak aracın kilitli kapısını açıp içeri girdiler. Tır sürücüleri baygın halde buldukları arkadaşları için 112'den yardım istediler. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sami Okur'un hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır sürücüsü aracında baygın halde bulundu - Son Dakika


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