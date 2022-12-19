Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini, Cihan I.'nın da ağır yaralandığını belirledi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin- Duruca Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası öğrenilmeyen tır ve ismi öğrenilmeyen sürücü, 14 yaşındaki Cihan I.'ya çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce çocuğa çarptı sonra yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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