Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi - Son Dakika
Üye Girişi

Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi

04.06.2022 16:23

Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi Karabük'te çarptığı otomobili fark etmeyen tır sürücüsü aracı metrelerce sürükledi.

Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi

KARABÜK - Karabük'te çarptığı otomobili fark etmeyen tır sürücüsü aracı metrelerce sürükledi.

Kaza Ergenekon Caddesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Ali Uçar yönetimindeki 78 AAZ 478 plakalı tır, Selami Bostancı idaresindeki 78 ST 885 plakalı otomobile çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen otomobili fark etmeyen tır sürücüsünü diğer sürücüler korna çalarak uyardı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunanların tedavisini ayakta tamamlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi
Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi
Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi
Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi

YORUMLAR
500
Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti KASTAMONU - Devrilen tırın sürücüsü öldü KASTAMONU - Devrilen tırın sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 17:26:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement