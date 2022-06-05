Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi - Son Dakika
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Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi

05.06.2022 00:57
Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi

Karabük'te çarptığı otomobili fark etmeyen tır sürücüsü aracı metrelerce sürükledi.

Karabük'te çarptığı otomobili fark etmeyen tır sürücüsü aracı metrelerce sürükledi.

Kaza, Ergenekon Caddesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Ali Uçar yönetimindeki 78 AAZ 478 plakalı tır, Selami Bostancı idaresindeki 78 ST 885 plakalı otomobile çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen otomobili fark etmeyen tır sürücüsünü diğer sürücüler korna çalarak uyardı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunanların tedavisini ayakta tamamlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Ali Uçar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır sürücüsü fark etmediği otomobili metrelerce sürükledi - Son Dakika
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